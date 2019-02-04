Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе открылся досуговый центр "Зилим"

В Уфе открылся досуговый центр "Зилим"

Добавлено: 04.02.19
Просмотров: 44
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
В Уфе открылся досуговый центр "Зилим"

В Кировском районе Уфы открылся новый досуговый центр. Отныне научиться играть в шашки, петь, танцевать и рисовать можно на одной площадке. Его смогут посещать дети и молодежь от 7 до 30 лет.

В Уфе на пять рублей подорожает питание в школах

Читайте также:

В Уфе на пять рублей подорожает питание в школах
Юным жителям Кузнецовского Затона теперь есть где скоротать время. В доме №21 по улице Испытателей открылся новый досуговый центр "Зилим" для детей от 7 до молодежи 30 лет.
«Очень много здесь открылось направлений: и декоративно-прикладное искусство, и теннис, и шахматы. Это очень даже хорошо для развития детей», - уверена Миляуша Хайдарова.
Кузнецовский Затон быстро застраивается. Так что центр пустовать не будет, надеются организаторы. Тем более, что занятия проводятся бесплатно.
«Здесь заселяются молодые семьи. В основном люди, которые перебрались жилье по каким-то социальным программам, перебрались сюда из ветхого фонда и аварийного жилья, дети-сироты здесь получают квартиры, здесь очень много сделано для людей, которые должны получить нормальное хорошее жилье и растить маленьких красивых, умных детей», - говорит глава Администрации Кировского района Уфы Динар Халилов.
Помещение бесплатно выделила строительная компания, а финансировать "Зилим" будет администрация города. Сейчас в штате 11 сотрудников, появятся еще педагог-организатор и социальный педагог. 
«Уже сегодня я знаю от родителей, от детишек, что поступают запросы на новые направления, на робототехнику, на мультимедийное направление, все это будет здесь развиваться со временем, с приобретением нового оборудования. Все это здесь в обязательном порядке будет востребовано», - говорит заместитель главы Администрации Уфа Рустем Газизов.
Музыка, спорт, рукоделие - направлений для творчества и развития детей в центре много. Родители тоже не останутся в стороне. Для них обещают проводить теннисные турниры, интеллектуальные игры, кулинарные вечера и семейные посиделки.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Зианчуринском районе Башкирии в детсаду открыли группу для особенных детей
Образование
В Зианчуринском районе Башкирии в детсаду открыли группу для особенных детей
В Нефтекамске открылся технопарк "Кванториум"
Образование
В Нефтекамске открылся технопарк "Кванториум"
В Краснокамском районе открылся новый сельский общественный центр
Культура
В Краснокамском районе открылся новый сельский общественный центр
В Туймазинском районе организовали центр детского досуга «Каникулярий»
Общество
В Туймазинском районе организовали центр детского досуга «Каникулярий»
В башкирском Приютово 46 семей получили новое жилье
Общество
В башкирском Приютово 46 семей получили новое жилье
В Уфе открылся центр художественной гимнастики
Спорт
В Уфе открылся центр художественной гимнастики
В Уфе к 2016 году появится новый ледовый комплекс
Спорт
В Уфе к 2016 году появится новый ледовый комплекс
В Бирске состоялось открытие развлекательного комплекса «Аврора»
Общество / Культура
В Бирске состоялось открытие развлекательного комплекса «Аврора»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: