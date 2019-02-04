В Уфе открылся досуговый центр "Зилим"

В Кировском районе Уфы открылся новый досуговый центр. Отныне научиться играть в шашки, петь, танцевать и рисовать можно на одной площадке. Его смогут посещать дети и молодежь от 7 до 30 лет.

«Очень много здесь открылось направлений: и декоративно-прикладное искусство, и теннис, и шахматы. Это очень даже хорошо для развития детей», - уверена Миляуша Хайдарова.

«Здесь заселяются молодые семьи. В основном люди, которые перебрались жилье по каким-то социальным программам, перебрались сюда из ветхого фонда и аварийного жилья, дети-сироты здесь получают квартиры, здесь очень много сделано для людей, которые должны получить нормальное хорошее жилье и растить маленьких красивых, умных детей», - говорит глава Администрации Кировского района Уфы Динар Халилов.

«Уже сегодня я знаю от родителей, от детишек, что поступают запросы на новые направления, на робототехнику, на мультимедийное направление, все это будет здесь развиваться со временем, с приобретением нового оборудования. Все это здесь в обязательном порядке будет востребовано», - говорит заместитель главы Администрации Уфа Рустем Газизов.

Юным жителям Кузнецовского Затона теперь есть где скоротать время. В доме №21 по улице Испытателей открылся новый досуговый центр "Зилим" для детей от 7 до молодежи 30 лет.Кузнецовский Затон быстро застраивается. Так что центр пустовать не будет, надеются организаторы. Тем более, что занятия проводятся бесплатно.Помещение бесплатно выделила строительная компания, а финансировать "Зилим" будет администрация города. Сейчас в штате 11 сотрудников, появятся еще педагог-организатор и социальный педагог.Музыка, спорт, рукоделие - направлений для творчества и развития детей в центре много. Родители тоже не останутся в стороне. Для них обещают проводить теннисные турниры, интеллектуальные игры, кулинарные вечера и семейные посиделки.