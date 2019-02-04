В уфимском Инорсе с преступностью будут бороться с помощью уличных камер видеонаблюдения
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Власти Башкирии на оперативном совещании представили пилотный проект, который должен сделать Инорс менее криминальным районом. Как отмечают эксперты совета безопасности, почти половина преступлений (44%) это кражи, на втором месте – оборот наркотических веществ. В основном все преступления происходят ночью, а самые опасные улицы – Ферина, Транспортная, Мушникова, Лесунова и другие.
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— Мы действительно делали анализ преступности и обратили внимание, что ситуация в Инорсе стала сильно «фонить». Во-первых, уличная преступность. Мы взяли пример Инорса, но не говорим, что там люди другие живут или там хуже. Ульфат Мансурович, пусть этим кто-то предметно занимается. Первые итоги я хочу получить к сентябрю. Мы должны там покончить с уличной преступностью, волной грабежей. С министром внутренних дел мы все обговорили, они готовы оказать нам поддержку, — заявил Радий Хабиров.
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