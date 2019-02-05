В Уфе предпенсионерам помогут найти работу
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В Уфе начали свою работу консультационные пункты для предпенсионеров. Обратившимся гражданам помогут найти работу. Об этом сообщили в центре занятости населения Уфы.
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В Уфе консультационные пункты размещены:
бульвар Ибрагимова, 47/1 тел.251–51–55;
ул. Правды, 25 тел.281–79–75;
ул. Спартака, 13 тел.264–71–51;
ул. Аксакова, 7 тел.250–71–34;
ул. Революционная, 16 тел.273–30–61;
ул. Российская, 108 тел.235–51–26;
ул. Мира, 37а тел.242–86–31;
ул. Бессонова, 2а тел.223–93–83.
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