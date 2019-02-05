В Уфе предпенсионерам помогут найти работу

В Уфе начали свою работу консультационные пункты для предпенсионеров. Обратившимся гражданам помогут найти работу. Об этом сообщили в центре занятости населения Уфы.



Главной задачей таких пунктов является обеспечение занятости предпенсионеров. Специалисты помогут сориентироваться и выбрать подходящую сферу деятельности. Кроме того, граждане могут пройти обучение, открыть собственное дело или подобрать рабочее место в базе вакансий.В Уфе консультационные пункты размещены:бульвар Ибрагимова, 47/1 тел.251–51–55;ул. Правды, 25 тел.281–79–75;ул. Спартака, 13 тел.264–71–51;ул. Аксакова, 7 тел.250–71–34;ул. Революционная, 16 тел.273–30–61;ул. Российская, 108 тел.235–51–26;ул. Мира, 37а тел.242–86–31;ул. Бессонова, 2а тел.223–93–83.