Отец Децла в день похорон извинился перед сыном
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Отец хип-хоп исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий попросил прощения у умершего сына. Пост с посмертным обращением он опубликовал в своем Instagram.
У Толмацких были непростые отношения, обращает внимание агентство Nation News. Похороны Децла прошли 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, сообщает телеканал RT. У артиста остались супруга Юлия и 14-летний сын.
Децл скончался 3 февраля в возрасте 35 лет. Исполнитель выступал на корпоративе в Ижевске, и спустя несколько минут после концерта ему стало плохо, напоминает «Национальная служба новостей». Предположительно, артист скончался от остановки сердца. За 18 лет карьеры музыкант издал несколько альбомов и клипов.
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