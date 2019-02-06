Отец Децла в день похорон извинился перед сыном

Отец хип-хоп исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий попросил прощения у умершего сына. Пост с посмертным обращением он опубликовал в своем Instagram.



У Толмацких были непростые отношения, обращает внимание агентство Nation News. Похороны Децла прошли 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, сообщает телеканал RT. У артиста остались супруга Юлия и 14-летний сын.Децл скончался 3 февраля в возрасте 35 лет. Исполнитель выступал на корпоративе в Ижевске, и спустя несколько минут после концерта ему стало плохо, напоминает «Национальная служба новостей». Предположительно, артист скончался от остановки сердца. За 18 лет карьеры музыкант издал несколько альбомов и клипов.