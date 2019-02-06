В Белорецком районе обсудили вопросы по переходу на цифровое телевидение
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Руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Борис Мелкоедов провел в Белорецке совещание по переходу на цифровое телевидение.
Напомним, что с 3 июня 2019 года жители республики полностью перейдут на бесплатные 20 федеральных каналов в цифровом формате. В тех населенных пунктах, где нет уверенного приема сигнала, произойдет переход на спутниковые системы связи. Перечень таких сел и деревень уже составлен, его можно скачать на сайте http://ufa.rtrs.ru/tv/offside/
Приставка обойдется гражданам примерно в тысячу рублей, а спутниковое оборудование — в шесть тысяч. В связи с этим правительство республики издало специальное постановление «Об оказании мер государственной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения».
Источник: администрация Белорецка
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