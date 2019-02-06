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В Уфе форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов засветил свой автомобиль за 21 млн рублей

Добавлено: 06.02.19
Просмотров: 24
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов засветил свой автомобиль за 21 млн рублей

В столице Башкирии была замечена дорогостоящая машина Lamborghini Urus. Автомобиль уфимцы заметили возле «Уфа-Арены». По предварительным данным, стоимость машины составляет около 21 млн. рублей.

Как сообщают журналисты КП-Уфа, данный автомобиль приобрел форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов. Данная модель – единственная на всю Уфу. Спортсмен предпочитает парковаться возле «Уфа-Арене» в самом незаметном месте. Lamborghini стоит пока на стоянке и несколько раз на ней видели супругу хоккеиста.

В нынешнем сезоне 28-летний Антон Бурдасов сыграл в 49 матчах и набрал 31 (19+12).

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