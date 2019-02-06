В Уфе форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов засветил свой автомобиль за 21 млн рублей

В столице Башкирии была замечена дорогостоящая машина Lamborghini Urus. Автомобиль уфимцы заметили возле «Уфа-Арены». По предварительным данным, стоимость машины составляет около 21 млн. рублей.



Как сообщают журналисты КП-Уфа, данный автомобиль приобрел форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов. Данная модель – единственная на всю Уфу. Спортсмен предпочитает парковаться возле «Уфа-Арене» в самом незаметном месте. Lamborghini стоит пока на стоянке и несколько раз на ней видели супругу хоккеиста.



В нынешнем сезоне 28-летний Антон Бурдасов сыграл в 49 матчах и набрал 31 (19+12).