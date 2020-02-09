Чем опасен тюбинг

В последние годы у детей и взрослых появилась новая забава — тюбинг. Это специальная надувная камера с днищем и ручками, в народе прозванная «ватрушкой» или «таблеткой». Популярность она завоевала благодаря своей относительной дешевизне, легкости, малогабаритности в сдутом состоянии, комфортности при спуске с горки, а также невероятной быстроходности.







Вот как раз к этой самой быстроходности у меня имеется целый ряд вопросов. Мы в детстве катались на санках с самых разных горок. Причем ездили, преимущественно, лежа. Это позволяло рулить ногами и выписывать различные движения, обходя препятствия. В крайнем случае, мы могли завалиться набок и предотвратить наезд на препятствие. В тюбинге же приходится сидеть в весьма экзотической позе — когда тело находится на дне, а ноги и голова торчат наружу. Кайф, конечно, нестись с огромной скоростью, но какова траектория движения? Если тюбинг разогнался, то изменить направление его движение человек, сидящий в нем, практически не в состоянии. В свое время видный популяризатор безопасной езды на автомобилях Юрий Гейко сказал, что на скорости до 50 километров в час водитель управляет машиной, а после 50 — машина управляет водителем. Но тут надо иметь в виду, что автомобиль, в отличие от «ватрушки», оснащен очень эффективными системами руления и торможения. У тюбинга же скорость может достигать 80 километров в час и более. Это ли не повод задуматься?









При этом сама по себе «ватрушка» довольно объемная. Если ребенок попытается лечь на живот, то он либо не дотянется ногами до снега, а значит, не сможет регулировать движение, либо, наоборот, дотянется ногами до снега, но весь обзор ему закроет приподнявшийся «передок» тюбинга.Есть при этом и еще одна беда — «ватрушка» легка, и когда ребенок ложится сверху нее на живот, нарушается центр тяжести. Тюбинг может легко перевернуться на высокой скорости от малейшей неровности. Поэтому прежде, чем разрешить ребенку кататься таким способом, представьте, что выпрыгиваете из машины на скорости.Поэтому единственно правильный способ — кататься на тюбинге на специально оборудованных трассах. Не знаю, есть ли такие в городах Башкирии, но в деревнях, думаю, их точно нет. Специально оборудованные трассы предусматривают снежные борта, не позволяющие «ватрушке» вылететь с трассы в сторону, и персонал, который не допустит детей на трассу без сопровождения взрослых. На таких трассах и тросовый подъемник имеется — для подъема на гору, сидя в «ватрушке».Если нет специально оборудованных мест для катания на тюбинге, необходимо самим подобрать подходящий склон, обратив внимание на следующие моменты. Во-первых, трасса для тюбинга должна быть довольно длинной, ведь «ватрушка» едет далеко, и не должна пересекаться с другими трассами — лыжной или саночной, например, а тем более проезжей частью. Во-вторых, склон должен быть более-менее пологим, уклон не должен превышать 20 градусов. В-третьих, на склоне и внизу на достаточно большом расстоянии от него не должно быть никаких препятствий в виде деревьев, коряг, валунов, пней, столбов, торчащих кольев или железяк, стекол, обрывов и т.п.Сами названия — «ватрушка» и «таблетка» — говорят о наиболее распространенной форме изделия. Это круг. А у круга, как известно, нет ни переда, ни зада. Поэтому «ватрушка» может нестись с горки любой стороной, и наездник не видит, что творится на его дальнейшем пути. Иногда «ватрушки», встретив сопротивление с одной стороны, вообще начинают крутиться вокруг оси, словно юла. О какой безопасности тут может идти речь. Поэтому газеты порой пестрят заметками о несчастных случаях с детьми и взрослыми.Мне кажется, надо законодательно запретить продажу «ватрушек» и «таблеток» круглой формы. Имеются же тюбинги удлиненных форм, а также в виде восьмерок — так называемые «двойные». Вот они-то летят с горки строго вперед, не разворачиваясь. Единственное условие — в «двойных» тюбингах, более тяжелый человек (взрослый), в соответствии с законами физики, должен сидеть впереди.Нельзя, купив тюбинг по настоянию ребенка, «отмазаться» от него. У детей чувство опасности несколько атрофировано, они не предвидят последствия того или иного действия. Их взгляд устремлен вниз. Они и не заметят, что сбоку наперерез их трассе будет двигаться другое транспортное средство (даже такое большое, как трактор, например). Надо сначала научить ребенка смотреть по сторонам, и лишь потом разрешать садиться в тюбинг.Нельзя слишком сильно надувать ватрушку. Да, скорость от этого увеличится, но увеличится и вероятность чересчур сильной амортизации при малейшем ударе, в результате чего ребенок может вылететь из тюбинга. Кроме того увеличивается вероятность, что тюбинг просто лопнет во время скоростного спуска.Если думаете о здоровье ребенка, то вместе с тюбингом следует приобрести и шлем — на худой конец подойдет и очень толстая шапка.Пусть ребенок запомнит, что нельзя кататься на тюбингах толпой, сцепив несколько «ватрушек» друг с другом. Это очень опасно. Нестись толпой, конечно, весело. Но из-за шума-гама никто не заметит, что их товарищ попал в беду. А если заметит, то предпринять что-то в таком бедламе будет невозможно.И, конечно, нельзя катать ребенка в «ватрушке», привязав ее к машине или снегоходу. Тут возможны разные неприятные моменты. Либо при резком торможении тюбинг влетит под колеса затормозившего транспорта, либо на повороте вылетит под встречный автомобиль, угодит в столб или дорожное ограждение.Порой в целях экономии народ покупает дешевые «ватрушки». Она представляет собой круг из полихлорвинила — недолговечный и особо опасный. Качественный тюбинг состоит из автомобильной камеры (желательно отечественного производства); дна, изготовленного из усиленных материалов с гладким ПВХ-покрытием; верхней оболочки, выполненной из ПВХ с шероховатой поверхностью и застегивающейся на усиленную молнию (чтобы в пространство между камерой и днищем не попал снег и мусор); а также шероховатых ручек, дополнительно закрепленных стропами. Кроме того на тюбинге имеются буксировочный ремень и травмобезопасные вентили для надувания и сдувания изделия.

Почему же в основу тюбинга закладываются автомобильные камеры, предопределяющие его круглую форму? Потому что, с одной стороны, автомобильные камеры имеют повышенный запас прочности. С другой стороны, это удешевляет производство, ведь автомобильные камеры выпускаются в огромном количестве. Изготовление камер удлиненной формы специально для тюбингов, к сожалению, увеличивает их стоимость.



Вывод напрашивается сам собой. Чтобы тюбинги стали безопасными, нужно либо в каждом населенном пункте делать специализированные трассы, либо изготавливать тюбинги безопасной формы. Но последнее не освобождает взрослых от ответственности и поиска более-менее подходящих трасс для тюбинга.