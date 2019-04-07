Авария в Чишминском районе: за рулем "десятки" пострадали два молодых человека

Вчера в Чишминском районе произошло ДТП, в котором пострадали два молодых человека, сообщает сайт Newsbash.ru.



18-летний парень за рулем «десятки» столкнулся на повороте с Hyundai Solaris. В результате он и его пассажир-ровесник получили травмы. Медики доставили их в больницу.Водитель иномарки не пострадал. По сообщению ГИБДД РБ, водитель ВАЗа получил права неделю назад.