Авария в Чишминском районе: за рулем "десятки" пострадали два молодых человека
Комментарии (0)
Загрузка...
Вчера в Чишминском районе произошло ДТП, в котором пострадали два молодых человека, сообщает сайт Newsbash.ru.
Водитель иномарки не пострадал. По сообщению ГИБДД РБ, водитель ВАЗа получил права неделю назад.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
Авария в Уфимском районе: внедорожник въехал в припаркованную на обочине "Газель"
Происшествия
В Илишевском районе две автоледи не поделили дорогу: пострадал ребенок
Происшествия
В Учалинском районе на опасном повороте лоб в лоб столкнулись два авто: пострадали трое
Происшествия
В Бурзянском районе в лобовом столкновении двух авто пострадали 4 человека
Происшествия
В Баймакском районе молодые парень с девушкой на автомобиле улетели в кювет
Происшествия
В Учалинском районе погиб водитель съехав на повороте в кювет
Происшествия
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия
В Баймакском районе произошло ДТП со смертельным исходом: выжил только один