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Авария в Чишминском районе: за рулем "десятки" пострадали два молодых человека

Добавлено: 07.04.19
Просмотров: 141
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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Авария в Чишминском районе: за рулем "десятки" пострадали два молодых человека

Вчера в Чишминском районе произошло ДТП, в котором пострадали два молодых человека, сообщает сайт Newsbash.ru.

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18-летний парень за рулем «десятки» столкнулся на повороте с Hyundai Solaris. В результате он и его пассажир-ровесник получили травмы. Медики доставили их в больницу.

Водитель иномарки не пострадал. По сообщению ГИБДД РБ, водитель ВАЗа получил права неделю назад.

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