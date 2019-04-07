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В Башкирии трое мужчин вышли из Кумертау пешком в соседний район и заблудились

Добавлено: 07.04.19
Просмотров: 205
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии трое мужчин вышли из Кумертау пешком в соседний район и заблудились

Вчера вечером на номер «112» позвонил мужчина и рассказал, что он с друзьями заблудился и не может выбраться. Спасатели выехали на место, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Трое молодых людей 1985, 1991 и 1995 годов рождения пошли пешком из Кумертау на хутор Кузнецовский Ишимбайского района. Они не рассчитали время и силы и в светлое время суток не смогли найти дорогу. Кроме того, один из них повредил ногу.

Когда спасатели добрались до пропавших, было уже темно. Их на снегоходах доставили до ближайшего населенного пункта – деревню Бальза, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

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