В Башкирии трое мужчин вышли из Кумертау пешком в соседний район и заблудились

Вчера вечером на номер «112» позвонил мужчина и рассказал, что он с друзьями заблудился и не может выбраться. Спасатели выехали на место, сообщает сайт Newsbash.ru.



Трое молодых людей 1985, 1991 и 1995 годов рождения пошли пешком из Кумертау на хутор Кузнецовский Ишимбайского района . Они не рассчитали время и силы и в светлое время суток не смогли найти дорогу. Кроме того, один из них повредил ногу.Когда спасатели добрались до пропавших, было уже темно. Их на снегоходах доставили до ближайшего населенного пункта – деревню Бальза, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.