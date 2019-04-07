В Башкирии трое мужчин вышли из Кумертау пешком в соседний район и заблудились
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Вчера вечером на номер «112» позвонил мужчина и рассказал, что он с друзьями заблудился и не может выбраться. Спасатели выехали на место, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Когда спасатели добрались до пропавших, было уже темно. Их на снегоходах доставили до ближайшего населенного пункта – деревню Бальза, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
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