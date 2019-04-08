В Краснокамском районе Башкирии рыбаков унесло на льдине

На что только не пойдут любители посидеть с удочкой и посмотреть на поплавок. Даже готовы рыбачить на льду, который вот-вот вскроется.

— Льдину отнесло от берега на 50 метров. Для помощи рыбакам привлекли 13 человек. К счастью, никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии.