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В Краснокамском районе Башкирии рыбаков унесло на льдине

Добавлено: 08.04.19
Просмотров: 170
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Краснокамский район
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В Краснокамском районе Башкирии рыбаков унесло на льдине

На что только не пойдут любители посидеть с удочкой и посмотреть на поплавок. Даже готовы рыбачить на льду, который вот-вот вскроется.

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В неприятную ситуацию попали рыбаки на переправе возле села Староянзигитово Краснокамского района республики. Их унесло на льдине, которая откололась от берега. Увлеченные делом рыбаки не успели покинуть свой импровизированный плот и оказались в ловушке, сообщает сайт Newsbash.ru.

На помощь любителям подледного лова пришли спасатели МЧС — специалисты на лодке с воздушной подушкой доставили мужчин на берег.
— Льдину отнесло от берега на 50 метров. Для помощи рыбакам привлекли 13 человек. К счастью, никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии.

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