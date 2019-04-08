Страшная авария в Нуримановском районе: погибли два водителя
Комментарии (0)
Загрузка...
Сегодня в Нуримановском районе 32-летний водитель «Рено Логан» столкнулся со встречным ВАЗ-2199, которым управлял 41-летний мужчина. Как сообщает ГИБДД по Башкирии, в результате аварии оба участники ДТП скончались на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.
- Также четырех пострадавших пассажиров госпитализированы. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, - рассказали в ГИБДД по РБ.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Бураевскм районе в ДТП с участием «Chevrolet Lanos» и «Лада» погибла девочка
Происшествия
В Иглинском районе в ДТП легкового авто и грузовика пострадали водитель и пассажирка
Происшествия
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Происшествия
В Благовещенском районе столкнулись ВАЗ-2114 и УАЗ
Происшествия
В Архангельском районе буксируемый грузовик врезался во встречную легковушку
Происшествия
В Нуримановском районе полицейский покончил жизнь самоубийством
Происшествия
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия
На границе с Башкирией в ДТП разбились два человека, направлявшиеся в сторону Уфы