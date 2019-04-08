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Страшная авария в Нуримановском районе: погибли два водителя

Добавлено: 08.04.19
Просмотров: 217
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нуримановский район
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Страшная авария в Нуримановском районе: погибли два водителя

Сегодня в Нуримановском районе 32-летний водитель «Рено Логан» столкнулся со встречным ВАЗ-2199, которым управлял 41-летний мужчина. Как сообщает ГИБДД по Башкирии, в результате аварии оба участники ДТП скончались на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Инцидент произошёл около 18:00 на 34 километре автодороги Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка, вблизи деревни Байгильдино.
- Также четырех пострадавших пассажиров госпитализированы. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, - рассказали в ГИБДД по РБ. 

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