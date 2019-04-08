В Башкирии, в разгаре борьбы с алкоголем, попались двое нетрезвых глав сельсоветов
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Главы Маканского и Зирганского сельсоветов явились в суд пьяными. Инцидент произошёл в марте этого года, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, в Башкирии разрабатывают антиалкогольную программу. Результаты будут известны к первому июня текущего года.
Фотография: КП-Уфа
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