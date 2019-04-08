В Башкирии, в разгаре борьбы с алкоголем, попались двое нетрезвых глав сельсоветов

Главы Маканского и Зирганского сельсоветов явились в суд пьяными. Инцидент произошёл в марте этого года, сообщает сайт Newsbash.ru.



По информации издания КП-Уфа, в качестве подсудимых фигурировали бывший депутат Хайбуллинского района Рафкат Галимов и директор МБУ «Проектная сметная группа» Ирина Юртаева. Заседание пришлось отложить из-за свидетелей, которые явились в суд в нетрезвом виде. Также стало известно, что Хаибьяна Шарипова и Рафаила Галиева лишили мандата.Напомним, в Башкирии разрабатывают антиалкогольную программу. Результаты будут известны к первому июня текущего года.Фотография: КП-Уфа