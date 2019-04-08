В Приморском крае солдат-срочник из Башкирии погиб подорвавшись на мине

Срочник Валерий Степанов из Уфы погиб в Приморском крае. Молодому человеку оставалось до дембеля всего 55 дней, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким погибшего солдата Валерия Степанова. Страшно понимать и осознавать, что это правда, а не нелепая ошибка. Мы скорбим и плачем вместе с вами. Мальчик наш, пусть будет тебе легко, лебединым пухом тебе земля. Светлая память, — написали матери других солдат в паблике воинской части, где служил Валерий.

- У них там связь хорошая была, мы даже по «Ватсапу» общались. Он мне отправлял фотографии полигона, я очень радовалась видеть, где находится мой сын, - рассказывает мать солдата Людмила. – Говорил, что днем и ночью приезжали гражданские, чтобы металлолом собирать, а они их прогнали. Я у него еще спрашиваю, как вы не боитесь, вдвоем в поле, у вас даже автоматов нет! А он мне отправил фотографию штыковой лопаты, смеется, говорит: «Вот, мама, мой автомат».

- Мне сразу же плохо стало, я же знаю, что это мог быть мой сын, потому что в выходные на полигоне нет никого. Я думаю, это Валера или Женя? Или оба? – плачет, вспоминая тот день, Людмила.

- В воскресенье к ним на полигон приехал сержант, привез сухпайки. Это все, что я знаю. Что произошло потом – так и остается неизвестным. Сказали, что Валера наступил на мину, подорвался, погиб на месте, контрактник, который стоял рядом, получил травмы и сейчас лежит в больнице. Я не знаю о его состоянии. А с сержантом, на глазах которого все это произошло, работают психологи, - говорит мать.

- Я лишь хочу сказать одно – там творится настоящий ад. Я узнала об этом только после того, как сын попал в эту воинскую часть. Почему мы хороним своих детей? Там столько парней умирают! Моего ребенка не вернуть уже, но пусть другие служат и живыми возвращаются домой, - плачет Людмила.

По словам троюродной сестры погибшего, накануне, 7 апреля, примерно в обеденное время Валерий подорвался на мине. Всех обстоятельств случившегося близкие пока не знают. Также неизвестно, когда тело будет транспортировано на родину, в Башкирию. Его близкие — мама и сестры живут в Давлекановском районе.Известно, что всю прошлую неделю Валера и сослуживцы жили на полигоне. В пятницу всех вернули в казарму, а Валерия и Евгения оставили охранять пост командного пункта. Там находилось учебное поле, которое не было до конца разминировано. По задумке молодые люди не должны были впускать на территорию гражданских.Как говорит Людмила, в этот день на ее сердце было очень хорошо и спокойно. Валера рассказывал, что уже соскучился по своим родным и хотел поскорее оказаться дома, ведь служить оставалось всего-ничего – 55 дней. Маме срочник признался, что на полигоне им с товарищем хорошо, командиров нет, никто не гоняет, они меняются и по очереди дежурят на территории.Ничего не предвещало беды в воскресенье – Людмила и Валерий должны были созвониться. Но телефон солдата молчал. Мать написала ему сообщение – «Сынок, как дела?». Снова молчание. Материнское сердце почувствовало неладное. Людмила зашла в группу в социальных сетях, в которой сидели мамы срочников и увидела страшный пост: «Сегодня на полигоне на мине подорвался молодой солдат».В сообщении не было указано ни имени, ни других данных.Позже информация подтвердилась – на поле действительно погиб Валерий. Об этом мать узнала от других срочников, из военной части родителям погибшего никто даже не позвонил. Они сами нашли номер телефона командира роты, который коротко ответил: «Да, погиб, да, ранение смертельное».Валерий всегда рвался в армию, очень хотел отслужить. Ради службы молодой человек ушел из института и решил восстановиться по приезду. Но, к сожалению, планам не суждено сбыться.Родителям погибшего сегодня сказали, что документы к отправке тела на Родину начнут готовить 9 апреля. Пока неизвестно, когда мать с отцом его получат и когда срочника проводят в последний путь. Хоронить его будут, вероятно, в закрытом гробу, поскольку у него серьезные травмы - от взрыва разорвало половину головы.Это действительно не первый случай, когда в Приморье погибают молодые срочники. Недавно в лесу под Уссурийском нашли тело 18-летнего летний Станислав Кузёма, который родом из соседнего Магнитогорска. На теле парня обнаружили следы от побоев на спине и в районе солнечного сплетения.Военная прокуратура в курсе произошедшего, об этом они узнали от родных погибшего. Сейчас они проводят проверку по данному факту.В военном комиссариате Башкирии сообщили «Комсомолке», что представители ведомства связались сегодня с родными погибшего. В пресс-службе республиканского военкомата отметили, что пока они не располагают информацией об инциденте и предложили связаться с их коллегами в Восточном военном округе. К сожалению, трубку в Хабаровске, где располагается пресс-служба округа, не взяли.