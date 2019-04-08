В Иглинском районе мать едва не зарезала в бане 5-летнюю дочь
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Вопиющий случай произошел накануне, седьмого апреля, в Иглинском районе. В местную больницу поступила пятилетняя девочка с двумя колото-резаными ранениями. Об этом сообщает республиканский Следственный комитет, сообщает сайт Newsbash.ru.
Иглинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 40-летней женщины по статье «покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Как рассказали в отделе опеки местного сельсовета, многодетная семья, где воспитывались восемь детей, в Старокубово официально зарегистрирована не была. Поселились ли они тут недавно или просто приехали погостить – сейчас выясняют следователи, которые опрашивают родственников семьи. По предварительным данным, семья на учете, как неблагополучная, не состояла, зато у женщины имелось психическое заболевание. Вполне возможно, во время очередного обострения мать и схватилась за нож.
- Сейчас в доме никого нет. Ни отца, ни детей – где именно они находятся, неизвестно, - уточнили в сельсовете.Что касается состояния малышки, то девочка выжила. Лезвие ножа прошло рядом с сердцем и задело легкое. Ребенка прооперировали, сейчас девочка находится в уфимской больнице. Остальным детям, ставшим свидетелями произошедшего, оказывается психологическая помощь.
- Сейчас следователи проверяют условия проживания семьи и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Подозреваемая задержана, планируется проведение с ней психиатрической судебной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.
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