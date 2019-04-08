В Иглинском районе мать едва не зарезала в бане 5-летнюю дочь

Вопиющий случай произошел накануне, седьмого апреля, в Иглинском районе. В местную больницу поступила пятилетняя девочка с двумя колото-резаными ранениями. Об этом сообщает республиканский Следственный комитет, сообщает сайт Newsbash.ru.

- Сейчас в доме никого нет. Ни отца, ни детей – где именно они находятся, неизвестно, - уточнили в сельсовете.

- Сейчас следователи проверяют условия проживания семьи и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Подозреваемая задержана, планируется проведение с ней психиатрической судебной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

По информации ведомства, трагедия произошла в бане. Женщина с тремя своими детьми 7, 5 и 3 лет, нанесла своей пятилетней дочери два удара ножом в грудь и спину. Услышав крики детей, отец детей успел остановить злоумышленницу и вызвать медиков скорой помощи. В настоящее время пострадавшая малышка находится в больнице.Иглинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 40-летней женщины по статье «покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.Как рассказали в отделе опеки местного сельсовета, многодетная семья, где воспитывались восемь детей, в Старокубово официально зарегистрирована не была. Поселились ли они тут недавно или просто приехали погостить – сейчас выясняют следователи, которые опрашивают родственников семьи. По предварительным данным, семья на учете, как неблагополучная, не состояла, зато у женщины имелось психическое заболевание. Вполне возможно, во время очередного обострения мать и схватилась за нож.Что касается состояния малышки, то девочка выжила. Лезвие ножа прошло рядом с сердцем и задело легкое. Ребенка прооперировали, сейчас девочка находится в уфимской больнице. Остальным детям, ставшим свидетелями произошедшего, оказывается психологическая помощь.