В одном из бассейнов Уфы мужчина приставал к 11-летней девочке
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В одном из городских бассейнов в Уфе задержан 35-летний мужчина, который приставал к 11-летней девочке. Об этом сообщил информированный источник. По его словам, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает сайт Newsbash.ru.
- Все это произошло в бассейне. Девочка отвечала мужчине на его знаки внимания взаимностью, - сообщил он.Информацию о задержании подтвердили в Следкоме Башкирии. Как рассказали в ведомстве, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ). Ведутся следственные действия.
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