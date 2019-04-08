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В одном из бассейнов Уфы мужчина приставал к 11-летней девочке

Добавлено: 08.04.19
Просмотров: 193
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В одном из бассейнов Уфы мужчина приставал к 11-летней девочке

В одном из городских бассейнов в Уфе задержан 35-летний мужчина, который приставал к 11-летней девочке. Об этом сообщил информированный источник. По его словам, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает сайт Newsbash.ru.

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- Все это произошло в бассейне. Девочка отвечала мужчине на его знаки внимания взаимностью, - сообщил он.
Информацию о задержании подтвердили в Следкоме Башкирии. Как рассказали в ведомстве, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ). Ведутся следственные действия.

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