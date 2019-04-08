В колонии Башкирии перехватили квадрокоптер с сотовым телефоном
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В уфимскую колонию №13 неизвестные пытались передать телефон с помощью квадрокоптера. Сотрудники колонии перехватили беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Башкирии.
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Злоумышленник, который управлял беспилотником, скрылся с места происшествия. Сейчас ведутся поиски причастных к совершению преступления. Выясняется, кому предназначалась посылка.
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