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В колонии Башкирии перехватили квадрокоптер с сотовым телефоном

Добавлено: 08.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В колонии Башкирии перехватили квадрокоптер с сотовым телефоном

В уфимскую колонию №13 неизвестные пытались передать телефон с помощью квадрокоптера. Сотрудники колонии перехватили беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Башкирии.

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Сотрудники колонии получили информацию по перекрытию канала поставки запрещенных предметов на территорию колонии. Они незамедлительно выдвинулись к месту посадки и перехватили квадрокоптер. В ходе осмотра был обнаружен телефон, сообщает сайт Newsbash.ru.

Злоумышленник, который управлял беспилотником, скрылся с места происшествия. Сейчас ведутся поиски причастных к совершению преступления. Выясняется, кому предназначалась посылка.

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