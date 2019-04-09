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В Кумертау пьяный водитель лишенный прав сбил пожилого пенсионера

Добавлено: 09.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кумертау
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В Кумертау пьяный водитель лишенный прав сбил пожилого пенсионера

Ближе к вечеру 8 апреля в Кумертау на улице Пушкина произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщили в УГИЬБДД МВД по Башкирии, 26-летний молодой человек за рулём ВАЗ-2104 сбил 80-летнего пенсионера, предположительно, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате наезда пожилой мужчина с тяжелыми травмами был госпитализирован в местную больницу, где вечером того же дня умер.

Как стало известно, водитель ВАЗа был лишён водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По факту случившегося начато разбирательство.

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