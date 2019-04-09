В Кумертау пьяный водитель лишенный прав сбил пожилого пенсионера
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Ближе к вечеру 8 апреля в Кумертау на улице Пушкина произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как стало известно, водитель ВАЗа был лишён водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
По факту случившегося начато разбирательство.
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