Жителя Салавата оштрафовали за экстремистский пост в соцсетях

36-летнего мужчину из Салавата наказали штрафом за производство и распространение экстремистских материалов, сообщили в республиканском МВД, сообщает сайт Newsbash.ru.



Уточняется, что он разместил информацию, включенную в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, на своей странице в социальной сети. Правоохранительные органы провели проверку по данному факту и составили протокол об административном правонарушении. Свою вину мужчина признал.Мировой суд привлек горожанина к ответственности в виде штрафа.