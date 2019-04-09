Жителя Салавата оштрафовали за экстремистский пост в соцсетях
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36-летнего мужчину из Салавата наказали штрафом за производство и распространение экстремистских материалов, сообщили в республиканском МВД, сообщает сайт Newsbash.ru.
Мировой суд привлек горожанина к ответственности в виде штрафа.
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