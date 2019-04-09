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Жителя Салавата оштрафовали за экстремистский пост в соцсетях

Добавлено: 09.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Жителя Салавата оштрафовали за экстремистский пост в соцсетях

36-летнего мужчину из Салавата наказали штрафом за производство и распространение экстремистских материалов, сообщили в республиканском МВД, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Уточняется, что он разместил информацию, включенную в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, на своей странице в социальной сети. Правоохранительные органы провели проверку по данному факту и составили протокол об административном правонарушении. Свою вину мужчина признал.  

Мировой суд привлек горожанина к ответственности в виде штрафа.

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