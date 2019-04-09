В Октябрьском отец избил собственную дочь и пытался ее задушить
Комментарии (0)
Загрузка...
Семейная ссора в городе Октябрьском закончилась плачевно. Местную жительницу едва не задушил собственный отец. Кроме того, 56-летний мужчина избил дочь ногами по голове и угрожал убить. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт Newsbash.ru.
Мужчина ушел, однако спустя время решил вернуться в квартиру. Потерпевшая испугалась, что отец вновь будет ей угрожать и вызвала полицию. Теперь обвиняемому придется ответить за свои действия перед законом.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Уфе неизвестный подсел в машину к беременной с двумя детьми и потребовал деньги
Происшествия
В Октябрьском мужчина, во время разборок не выдержал и всадил нож в младшего брата
Происшествия
В Зианчуринском районе муж зарезал жену за отказ в интиме
Происшествия
В Архангельском районе подрались отец с сыном
Происшествия
В Архангельском районе местный житель набросился с кулаками на участкового
Происшествия
В Гафурийском районе пьяный отец чуть не задушил 11-летнего сына
Происшествия
В Октябрьском пьяный сын едва не задушил собственную мать
Общество
В Уфе пациент избил врача из-за отказа открывать больничный