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В Октябрьском отец избил собственную дочь и пытался ее задушить

Добавлено: 09.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В Октябрьском отец избил собственную дочь и пытался ее задушить

Семейная ссора в городе Октябрьском закончилась плачевно. Местную жительницу едва не задушил собственный отец. Кроме того, 56-летний мужчина избил дочь ногами по голове и угрожал убить. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, мужчина с недавних пор стал проживать в доме своей 34-летней дочери. В ходе застолья женщина высказала отцу свои недовольства в том, что раньше он не уделял ей внимания и не помогал. Разозлившись, родитель набросился на дочь и стал ее душить. Когда потерпевшая стала задыхаться, мужчина повалил ее на пол и стал быть ногами по голове, угрожая убийством. На крики в кухню прибежала свекровь, которая смогла остановить конфликт.

Мужчина ушел, однако спустя время решил вернуться в квартиру. Потерпевшая испугалась, что отец вновь будет ей угрожать и вызвала полицию. Теперь обвиняемому придется ответить за свои действия перед законом.

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