В Кигинском районе из-за халатности главы сельсовета погиб ребенок
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В производстве Дуванского межрайонного следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего», по факту смерти малолетнего ребенка. Обвинение в совершении преступления предъявлено главе сельского поселения Верхнекигинский сельсовет Кигинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Установлено, что глава сельсовета не принял мер к обеспечению безопасности лиц, находящихся вблизи этой технологической ямы. Он не исключил и не ограничил доступ к ней, путем ее ликвидации либо ограждения, а также не принял иных мер по устранению потенциальной опасности. Сейчас следователи продолжают проводить следственные действия, направленные на окончание расследования», — сообщили в ведомстве.
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