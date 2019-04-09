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В Кигинском районе из-за халатности главы сельсовета погиб ребенок

Добавлено: 09.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кигинский район
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В Кигинском районе из-за халатности главы сельсовета погиб ребенок

В производстве Дуванского межрайонного следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего», по факту смерти малолетнего ребенка. Обвинение в совершении преступления предъявлено главе сельского поселения Верхнекигинский сельсовет Кигинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным пресс-службы регионального Следственного комитета, 30 апреля 2018 года 6-летний мальчик упал в неогороженную заполненную водой технологическую яму и утонул. Инцидент произошел в деревне Кизетамак на территории Верхнекигинского сельсовета. Яма была заброшенной. Раньше она использовалась в процессе очистки сточных отходов, в связи с чем в период половодья в ней скапливалось значительное количество воды.

«Установлено, что глава сельсовета не принял мер к обеспечению безопасности лиц, находящихся вблизи этой технологической ямы. Он не исключил и не ограничил доступ к ней, путем ее ликвидации либо ограждения, а также не принял иных мер по устранению потенциальной опасности. Сейчас следователи продолжают проводить следственные действия, направленные на окончание расследования», — сообщили в ведомстве.

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