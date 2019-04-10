В Баймаке владелец незаконной автомойки протаранил трактором автомобиль приставов | видео

Инцидент произошел на днях в городе Баймак. Местный житель на тракторе с ковшом протаранил ведомственный автомобиль, когда приставы приехали закрывать его автомойку, которую он организовал незаконно, сообщает сайт Newsbash.ru.

Один из местных предпринимателей открыл автомоечный комплекс без необходимых документов. Судебные приставы рассказали бизнесмену о грозящих ему штрафах и санкциях, но мужчина предупреждения проигнорировал. Тогда работники службы пришли к нему, чтобы опечатать технику и помещение автомобильной мойки. Однако, сам хозяин дома был не рад таким гостям. Мужчина сел в трактор и намеренно протаранил автомобиль приставов.В результате столкновения служебный автомобиль получил серьезные механические повреждения. Сейчас сотрудники полиции проводят по факту нападения проверку. Скорее всего, мужчину привлекут к уголовной ответственности за порчу имущества.