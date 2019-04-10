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В Баймаке владелец незаконной автомойки протаранил трактором автомобиль приставов | видео

Добавлено: 10.04.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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В Баймаке владелец незаконной автомойки протаранил трактором автомобиль приставов | видео

Инцидент произошел на днях в городе Баймак. Местный житель на тракторе с ковшом протаранил ведомственный автомобиль, когда приставы приехали закрывать его автомойку, которую он организовал незаконно, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Один из местных предпринимателей открыл автомоечный комплекс без необходимых документов. Судебные приставы рассказали бизнесмену о грозящих ему штрафах и санкциях, но мужчина предупреждения проигнорировал. Тогда работники службы пришли к нему, чтобы опечатать технику и помещение автомобильной мойки. Однако, сам хозяин дома был не рад таким гостям. Мужчина сел в трактор и намеренно протаранил автомобиль приставов.

В результате столкновения служебный автомобиль получил серьезные механические повреждения. Сейчас сотрудники полиции проводят по факту нападения проверку. Скорее всего, мужчину привлекут к уголовной ответственности за порчу имущества.

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