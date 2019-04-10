В Баймаке владелец незаконной автомойки протаранил трактором автомобиль приставов | видео
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Инцидент произошел на днях в городе Баймак. Местный житель на тракторе с ковшом протаранил ведомственный автомобиль, когда приставы приехали закрывать его автомойку, которую он организовал незаконно, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате столкновения служебный автомобиль получил серьезные механические повреждения. Сейчас сотрудники полиции проводят по факту нападения проверку. Скорее всего, мужчину привлекут к уголовной ответственности за порчу имущества.
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