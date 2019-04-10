Авария в Мелеузовском районе: по вине автоледи пострадали ребенок и пассажирка

Днем 9 апреля на 189 километре трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии произошла авария, которую спровоцировала 29-летняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает сайт Newsbash.ru.



Автоледи за рулем «Мицубиши Паджеро Спорт» во время обгона столкнулась с попутными «Опелем Корса», который поворачивал налево. При столкновении травмы получила сама водительница, ее шестилетний сын и 29-летняя подруга из Кумертау.Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировано десять аварий, в которых пострадали 16 человек. Автоинспекторы пресекли 2600 нарушений и задержали 24 нетрезвых водителя.