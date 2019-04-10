В городе Октябрьском засняли на видео жестокую драку шестиклассниц

В башкирском городе Октябрьский подрались две ученицы пятого и шестого классов. Драку подростков сняли на видео сверстники и опубликовали запись в соцсетях. Обе девочки получили гематомы, ссадины и царапины, сообщает сайт Newsbash.ru.

Собравшаяся вокруг толпа даже не пыталась успокоить подруг. Наоборот, парни и девушки подбадривали участниц драки, выкрикивая призывающие к насилию фразы.