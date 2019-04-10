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В городе Октябрьском засняли на видео жестокую драку шестиклассниц

Добавлено: 10.04.19
Просмотров: 34
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В городе Октябрьском засняли на видео жестокую драку шестиклассниц

В башкирском городе Октябрьский подрались две ученицы пятого и шестого классов. Драку подростков сняли на видео сверстники и опубликовали запись в соцсетях. Обе девочки получили гематомы, ссадины и царапины, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Собравшаяся вокруг толпа даже не пыталась успокоить подруг. Наоборот, парни и девушки подбадривали участниц драки, выкрикивая призывающие к насилию фразы.

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