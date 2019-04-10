В Чишминском районе сгорел автомобиль возле поселка Алкино | видео
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На трассе в Чишминском районе республики дотла сгорел автомобиль Mitsubishi Lancer 9. Возгорание произошло возле поселка Алкино. Происшествие случилось сегодняшним утром, 10 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Причины трагедии устанавливаются. На месте происшествия работают спецслужбы.
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