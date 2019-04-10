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В Чишминском районе сгорел автомобиль возле поселка Алкино | видео

Добавлено: 10.04.19
Просмотров: 65
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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В Чишминском районе сгорел автомобиль возле поселка Алкино | видео

На трассе в Чишминском районе республики дотла сгорел автомобиль Mitsubishi Lancer 9. Возгорание произошло возле поселка Алкино. Происшествие случилось сегодняшним утром, 10 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Информация о пострадавших уточняется. Что послужило причиной возгорания, неизвестно.

Причины трагедии устанавливаются. На месте происшествия работают спецслужбы.

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