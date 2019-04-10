В Уфе руководство ГУП РБ «УАЗ» обвиняют в превышении полномочий и материальный ущерб
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В Уфе в отношении бывшего директора ГУП «Управление административными зданиями» возбуждено второе уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий и растрате активов предприятия, сообщает сайт Newsbash.ru.
Помимо этого, в 2018 году ГУП РБ «УАЗ» было продано ООО «Аврора Плюс» помещение, расположенное на территории города Уфы, числящееся как старая котельная по цене около 800 тыс. рублей. В действительности же, на этом месте была построена новая котельная, где был осуществлен монтаж дорогостоящего оборудования. Расходы на строительство данного объекта составили более 9,5 млн рублей.
В результате преступных действий обвиняемой нарушены права и законные интересы общества и государства, а также предприятию причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 35 млн рублей.
Ранее в отношении фигурантки уже было возбуждено уголовное дело по подозрению ее совершении аналогичных преступлений. По решению суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений.
Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.
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