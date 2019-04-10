В Уфе руководство ГУП РБ «УАЗ» обвиняют в превышении полномочий и материальный ущерб

В Уфе в отношении бывшего директора ГУП «Управление административными зданиями» возбуждено второе уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий и растрате активов предприятия, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщает Следком РБ, в 2015 году ГУП РБ «УАЗ» передало в аренду ООО «Аврора Плюс» нежилые помещения, расположенные на территории города Уфы, на срок до 2030 года. При этом директор ГУП РБ «УАЗ», достоверно зная, что в соответствии с условиями договоров арендатор сам оплачивает коммунальные услуги, а также за свой счет производит текущий и капитальный ремонт арендуемых помещений, дала указание подчиненным сотрудниками оплатить за период с 2015 по 2018 годы коммунальные и иные услуги. Также за счет предприятия был произведен ремонт одного из объектов, используемого под торговые помещения, на общую сумму более 26 млн рублей.Помимо этого, в 2018 году ГУП РБ «УАЗ» было продано ООО «Аврора Плюс» помещение, расположенное на территории города Уфы, числящееся как старая котельная по цене около 800 тыс. рублей. В действительности же, на этом месте была построена новая котельная, где был осуществлен монтаж дорогостоящего оборудования. Расходы на строительство данного объекта составили более 9,5 млн рублей.В результате преступных действий обвиняемой нарушены права и законные интересы общества и государства, а также предприятию причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 35 млн рублей.Ранее в отношении фигурантки уже было возбуждено уголовное дело по подозрению ее совершении аналогичных преступлений. По решению суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений.Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.