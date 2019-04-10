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В Уфе руководство ГУП РБ «УАЗ» обвиняют в превышении полномочий и материальный ущерб

Добавлено: 10.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе руководство ГУП РБ «УАЗ» обвиняют в превышении полномочий и материальный ущерб

В Уфе в отношении бывшего директора ГУП «Управление административными зданиями» возбуждено второе уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий и растрате активов предприятия, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщает Следком РБ, в 2015 году ГУП РБ «УАЗ» передало в аренду ООО «Аврора Плюс» нежилые помещения, расположенные на территории города Уфы, на срок до 2030 года. При этом директор ГУП РБ «УАЗ», достоверно зная, что в соответствии с условиями договоров арендатор сам оплачивает коммунальные услуги, а также за свой счет производит текущий и капитальный ремонт арендуемых помещений, дала указание подчиненным сотрудниками оплатить за период с 2015 по 2018 годы коммунальные и иные услуги. Также за счет предприятия был произведен ремонт одного из объектов, используемого под торговые помещения, на общую сумму более 26 млн рублей.

Помимо этого, в 2018 году ГУП РБ «УАЗ» было продано ООО «Аврора Плюс» помещение, расположенное на территории города Уфы, числящееся как старая котельная по цене около 800 тыс. рублей. В действительности же, на этом месте была построена новая котельная, где был осуществлен монтаж дорогостоящего оборудования. Расходы на строительство данного объекта составили более 9,5 млн рублей.

В результате преступных действий обвиняемой нарушены права и законные интересы общества и государства, а также предприятию причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 35 млн рублей.

Ранее в отношении фигурантки уже было возбуждено уголовное дело по подозрению ее совершении аналогичных преступлений. По решению суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

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