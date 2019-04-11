В Уфе задержали мужчину изнасиловавшего в гостях несовершеннолетнюю девушку

В Уфе задержали мужчину, объявленного в розыск по подозрению в нападении на 16-летнюю девушку. Но уголовная ответственность грозит не только ему — за укрывательство разыскиваемого могут привлечь и его работодателя, известного общественника, сообщает сайт Newsbash.ru.



— В день, когда произошло изнасилование, хозяин дома был в отъезде. Ему позвонил Ирек и спросил, может ли он привести домой девчонок. Тот разрешил, — рассказал источник. — Привел свою совершеннолетнюю знакомую, она взяла с собой 16-летнюю подругу, сироту, которую воспитывали опекуны. Компания вместе гуляла, выпивала, и в итоге осталась ночевать.

— Выяснилось, что подозреваемый никуда не уезжал, а прятался все это время на чердаке того самого дома. Его удалось задержать, когда полиция получила разрешение на обыск, — рассказал источник.

Со слов информатора, 27-летний Ирек какое-то время жил в доме 57-летнего мужчины. Мать Ирека попросила своего старого знакомого, того самого общественника, присмотреть за сыном, и тот устроил его к себе на работу.Со слов источника, молодой мужчина стал приставать к девочке, но та подняла шум, и он отстал. Легли спать. Ночью 16-летнюю гостью изнасиловали. Она рассказала обо всем опекунам, те написали заявление в полицию. Ирека объявили в розыск. Вместе с ним искали и хозяина дома.Сейчас ответственность грозит не только задержанному, но и хозяину дома — за укрывательство потенциального преступника. Пострадавшую девушку изъяли из семьи и вернули в детский дом. Материалы дела передали в Следственный комитет республики. Дальнейшая судьба задержанного зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы. Следствие продолжается.