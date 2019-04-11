Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе задержали преступника ограбившего магазин и таксиста

В Уфе задержали преступника ограбившего магазин и таксиста

Добавлено: 11.04.19
Просмотров: 47
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе задержали преступника ограбившего магазин и таксиста

В Сипайлово разбойник ограбил пивной киоск и таксиста.  Как рассказал работавший в ту ночь сотрудник магазина, неизвестный мужчина зашел в магазин и угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто забрал баллон 1,5 литрового пива. Далее он потребовал, чтобы продавец вызвал ему такси, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Кумертау мужчина ограбил местный магазин

Читайте также:

В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
Приехавший таксист стал следующей жертвой разбушевавшегося уфимца. Угрожая тем же предметом, злоумышленник похитил у него мобильный телефон и убежал.

Полицейские личность подозреваемого установили, а вскоре его и задержали. Разбойником оказался 43-летний житель Советского района. Сейчас он находится под стражей, возбуждено уголовное дело, сообщает Пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Миякинском районе мужчина на глазах у продавца украл бутылку водки
Происшествия
В Миякинском районе мужчина на глазах у продавца украл бутылку водки
В Абзелиловском районе студент медколледжа украл новогодние игрушки из магазина
Происшествия
В Абзелиловском районе студент медколледжа украл новогодние игрушки из магазина
В Зилаирском районе неизвестный напал и ограбил прохожих
Происшествия
В Зилаирском районе неизвестный напал и ограбил прохожих
В Янаульском районе два приятеля украли продукты из магазина
Происшествия
В Янаульском районе два приятеля украли продукты из магазина
В Бакалинском районе неизвестный обокрал ювелирный магазин
Происшествия
В Бакалинском районе неизвестный обокрал ювелирный магазин
В Стерлитамаке совершено дерзкое разбойное нападение на ювелирный магазин
Происшествия
В Стерлитамаке совершено дерзкое разбойное нападение на ювелирный магазин
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
Происшествия
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса
Человек и закон
В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: