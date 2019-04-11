В Уфе задержали преступника ограбившего магазин и таксиста
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В Сипайлово разбойник ограбил пивной киоск и таксиста. Как рассказал работавший в ту ночь сотрудник магазина, неизвестный мужчина зашел в магазин и угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто забрал баллон 1,5 литрового пива. Далее он потребовал, чтобы продавец вызвал ему такси, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Полицейские личность подозреваемого установили, а вскоре его и задержали. Разбойником оказался 43-летний житель Советского района. Сейчас он находится под стражей, возбуждено уголовное дело, сообщает Пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе.
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