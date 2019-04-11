В Уфе задержали преступника ограбившего магазин и таксиста

В Сипайлово разбойник ограбил пивной киоск и таксиста. Как рассказал работавший в ту ночь сотрудник магазина, неизвестный мужчина зашел в магазин и угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто забрал баллон 1,5 литрового пива. Далее он потребовал, чтобы продавец вызвал ему такси, сообщает сайт Newsbash.ru.



Приехавший таксист стал следующей жертвой разбушевавшегося уфимца. Угрожая тем же предметом, злоумышленник похитил у него мобильный телефон и убежал.Полицейские личность подозреваемого установили, а вскоре его и задержали. Разбойником оказался 43-летний житель Советского района. Сейчас он находится под стражей, возбуждено уголовное дело, сообщает Пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе.