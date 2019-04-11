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В двух населенных пунктах Миякинского района ввели карантин по бешенству

Добавлено: 11.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Миякинский район
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В двух населенных пунктах Миякинского района ввели карантин по бешенству

В двух селах Зильдярово и Качеганово Миякинского района со второго апреля действует карантин по бешенству. Соответствующий Указ подписал врио Главы Башкирии Радий Хабиров, документ опубликован сегодня на портале правовой информации. Ограничительные мероприятия проводятся на территориях фермы по улице Шоссейной в Качеганово и подсобного хозяйства по улице Тукаева в Зильдярово, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В карантинной зоне запрещено проводить выставки собак и кошек, выводок и натаска собак, торговля домашними животными, а также вывоз кошек и собак с территории и отлов диких животных в ее пределах. Запрет будет действовать до официального решения об их отмене.

В связи с этим Управлению ветеринарии РБ поручено установить причины и источники возникновения заболевания и организовать мероприятия по ликвидации очага бешенства. Контролировать исполнение указа будет и.о. министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Файзрахманов.

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