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В Мелеузовском районе пенсионерка стала жертвой неоднократных грабежей

Добавлено: 11.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузовском районе пенсионерка стала жертвой неоднократных грабежей

Мелеузовские полицейские задержали жительницу деревни Кутушево, которая ворвалась в дом пожилой пенсионерки и похитила кошелек с деньгами. Выяснилось, что жертвой воришки старушка становится не впервые – злоумышленница уже совершала кражу ее сбережений, сообщает сайт Newsbash.ru.
73-летняя женщина позвонила в полицию и рассказала, что ее ограбили в собственном доме. Злоумышленница ворвалась к ней домой и сбежала с кошельком, в котором находилось десять тысяч рублей. Стражи порядка быстро разыскали преступницу, которой оказалась 37-летняя рецидивистка.

По данным пресс-службы МВД Башкортостан, не так давно сельчанку уже осудили за кражу у той же пенсионерки. На этот раз она стала фигуранткой дела о грабеже. Полицейские изъяли часть похищенных денег и скоро вернут их бабушке.

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