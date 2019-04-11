В Мелеузовском районе пенсионерка стала жертвой неоднократных грабежей

Мелеузовские полицейские задержали жительницу деревни Кутушево, которая ворвалась в дом пожилой пенсионерки и похитила кошелек с деньгами. Выяснилось, что жертвой воришки старушка становится не впервые – злоумышленница уже совершала кражу ее сбережений, сообщает сайт Newsbash.ru.

73-летняя женщина позвонила в полицию и рассказала, что ее ограбили в собственном доме. Злоумышленница ворвалась к ней домой и сбежала с кошельком, в котором находилось десять тысяч рублей. Стражи порядка быстро разыскали преступницу, которой оказалась 37-летняя рецидивистка.



По данным пресс-службы МВД Башкортостан, не так давно сельчанку уже осудили за кражу у той же пенсионерки. На этот раз она стала фигуранткой дела о грабеже. Полицейские изъяли часть похищенных денег и скоро вернут их бабушке.