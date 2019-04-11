В Сибае младенец захлебнулся материнским молоком во время кормления

Двухнедельный малыш умер в то время, когда мама кормила его грудью. Трагедия произошла на новогодних каникулах в городе Сибай, сообщает сайт Newsbash.ru.



Сотрудники полиции предполагают, что ребенок захлебнулся грудным молоком. Как сообщает КП-Уфа, младенец захлебнулся во время кормления, и молоко попало в дыхательные пути. По предварительным данным, в момент трагедии родители находились в состоянии алкогольного опьянения.По данному случаю было инициировано уголовное расследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.