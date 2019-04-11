В Сибае младенец захлебнулся материнским молоком во время кормления
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Двухнедельный малыш умер в то время, когда мама кормила его грудью. Трагедия произошла на новогодних каникулах в городе Сибай, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данному случаю было инициировано уголовное расследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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