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В Сибае младенец захлебнулся материнским молоком во время кормления

Добавлено: 11.04.19
Просмотров: 110
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Сибае младенец захлебнулся материнским молоком во время кормления

Двухнедельный малыш умер в то время, когда мама кормила его грудью. Трагедия произошла на новогодних каникулах в городе Сибай, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сотрудники полиции предполагают, что ребенок захлебнулся грудным молоком. Как сообщает КП-Уфа, младенец захлебнулся во время кормления, и молоко попало в дыхательные пути. По предварительным данным, в момент трагедии родители находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данному случаю было инициировано уголовное расследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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