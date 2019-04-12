Евгений Гурьев начал активно сотрудничать со следствием

12 апреля в Верховном суде Башкирии состоится рассмотрение апелляционной жалобы экс-вице-премьера РБ Евгения Гурьева, требующего смягчить ему меру пресечения. Напомним, Советский суд Уфы отправил бывшего высокопоставленного чиновника в СИЗО на два месяца - следствие обвиняет г-на Гурьева в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, сообщает сайт Newsbash.ru.

По версии следователей, незаконные действия Евгения Александровича, подписавшего распоряжение о выводе государственных активов без конкурса и торгов, нанесли казне ущерб в 27 млн рублей. В суде представители республиканского следственного комитета настаивали, что бывший чиновник, находясь на свободе, может повлиять на свидетелей и скрыться от следствия.Интересно, что на днях появилась информация, что Евгения Гурьева могут отпустить из тюремной камеры под домашний арест. Смягчение меры пресечения может быть связано с тем, что г-н Гурьев активно сотрудничает со следствием, а потому получит преференции в изоляции от общества.Не менее любопытно, что за день до рассмотрения апелляционной жалобы на арест бывшего вице-премьера, в СУ СК РФ по РБ распространили сообщение о новых эпизодах в уголовном деле, возбужденном против бывшей подчиненной Евгения Гурьева - Эльвиры Берг. По версии следователей, экс-начальница управления административных зданий (ГУП «УАЗ») нанесла бюджету ущерб в 35 млн рублей, передав в аренду коммерческой фирме старинный особняк и оплатив в нем ремонт на сумму 26 млн рублей, а также продав новую бойлерную стоимостью в девять млн за 800 тысяч, оформив ее в документах, как изношенную и требующую ремонта. Возможно, эти данные предоставил следователям бывший начальник Эльвиры Берг, которому оказалось очень некомфортно в тюремной камере.И если Евгений Гурьев действительно активно сотрудничает со следствием, то под угрозой уголовного преследования находятся и другие участники незаконных сделок, работавшие в башкирском правительстве. Так, по слухам, в минувшую субботу московские следователи опросили находящегося в Первопрестольной бывшего руководителя республики Рустэма Хамитова.