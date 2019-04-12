Евгений Гурьев начал активно сотрудничать со следствием
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12 апреля в Верховном суде Башкирии состоится рассмотрение апелляционной жалобы экс-вице-премьера РБ Евгения Гурьева, требующего смягчить ему меру пресечения. Напомним, Советский суд Уфы отправил бывшего высокопоставленного чиновника в СИЗО на два месяца - следствие обвиняет г-на Гурьева в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, сообщает сайт Newsbash.ru.
Интересно, что на днях появилась информация, что Евгения Гурьева могут отпустить из тюремной камеры под домашний арест. Смягчение меры пресечения может быть связано с тем, что г-н Гурьев активно сотрудничает со следствием, а потому получит преференции в изоляции от общества.
Не менее любопытно, что за день до рассмотрения апелляционной жалобы на арест бывшего вице-премьера, в СУ СК РФ по РБ распространили сообщение о новых эпизодах в уголовном деле, возбужденном против бывшей подчиненной Евгения Гурьева - Эльвиры Берг. По версии следователей, экс-начальница управления административных зданий (ГУП «УАЗ») нанесла бюджету ущерб в 35 млн рублей, передав в аренду коммерческой фирме старинный особняк и оплатив в нем ремонт на сумму 26 млн рублей, а также продав новую бойлерную стоимостью в девять млн за 800 тысяч, оформив ее в документах, как изношенную и требующую ремонта. Возможно, эти данные предоставил следователям бывший начальник Эльвиры Берг, которому оказалось очень некомфортно в тюремной камере.
И если Евгений Гурьев действительно активно сотрудничает со следствием, то под угрозой уголовного преследования находятся и другие участники незаконных сделок, работавшие в башкирском правительстве. Так, по слухам, в минувшую субботу московские следователи опросили находящегося в Первопрестольной бывшего руководителя республики Рустэма Хамитова.
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