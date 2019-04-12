В Стерлитамаке убили мужчину, за то что тот помешал проведению девичника
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Накануне вечером в башкирском городе Стерлитамак девичник закончился поножовщиной. 44-летний мужчина не дал своей сожительнице закончить посиделки с подругами и за это поплатился жизнью, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Она ударила мужчину ножом по ногам. Спасти мужчину не смогли, он скончался. Видимо, женщина задела артерию, — рассказал источник.
Теперь женщине грозит реальный срок.
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