Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке убили мужчину, за то что тот помешал проведению девичника

В Стерлитамаке убили мужчину, за то что тот помешал проведению девичника

Добавлено: 12.04.19
Просмотров: 85
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Стерлитамаке убили мужчину, за то что тот помешал проведению девичника

Накануне вечером в башкирском городе Стерлитамак девичник закончился поножовщиной. 44-летний мужчина не дал своей сожительнице закончить посиделки с подругами и за это поплатился жизнью, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Октябрьском пьянка двух подруг привела к смертельной поножовщине

Читайте также:

В Октябрьском пьянка двух подруг привела к смертельной поножовщине
У Романа (здесь и далее имена изменены) был роман с 52-летней женщиной, пара жила вместе. Только вот чем все обернется, предположить никто не мог. В среду, 10 апреля, в гости к Марине пришли две подруги. Дело близилось к ночи, и девушки стали требовать продолжения банкета. Только Роману это не пришлось по вкусу. Он попросил закончить празднования и разойтись по домам. Марину это привело в ярость.
— Она ударила мужчину ножом по ногам. Спасти мужчину не смогли, он скончался. Видимо, женщина задела артерию, — рассказал источник.
Теперь женщине грозит реальный срок.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Стерлитамакском районе тепловоз насмерть задавил мужчину
Происшествия
В Стерлитамакском районе тепловоз насмерть задавил мужчину
В Учалинском районе женщина убила домогавшегося до нее мужчину
Происшествия
В Учалинском районе женщина убила домогавшегося до нее мужчину
В Мелеузе задержали мужчину напавшего с ножом на продавца магазина
Происшествия
В Мелеузе задержали мужчину напавшего с ножом на продавца магазина
В Давлекановском районе мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы
Происшествия
В Давлекановском районе мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы
В Белебеевском районе мужчина, придя на посиделки к знакомой, вонзил нож в ее гостя
Происшествия
В Белебеевском районе мужчина, придя на посиделки к знакомой, вонзил нож в ее гостя
В Кумертау задержали женщину с ножом напавшую на мужчину
Происшествия
В Кумертау задержали женщину с ножом напавшую на мужчину
В Октябрьском пьянка двух подруг привела к смертельной поножовщине
Происшествия
В Октябрьском пьянка двух подруг привела к смертельной поножовщине
В Стерлитамаке грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину
Общество / Происшествия
В Стерлитамаке грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: