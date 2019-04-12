В Стерлитамаке убили мужчину, за то что тот помешал проведению девичника

Накануне вечером в башкирском городе Стерлитамак девичник закончился поножовщиной. 44-летний мужчина не дал своей сожительнице закончить посиделки с подругами и за это поплатился жизнью, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Она ударила мужчину ножом по ногам. Спасти мужчину не смогли, он скончался. Видимо, женщина задела артерию, — рассказал источник.

Теперь женщине грозит реальный срок.

У Романа (здесь и далее имена изменены) был роман с 52-летней женщиной, пара жила вместе. Только вот чем все обернется, предположить никто не мог. В среду, 10 апреля, в гости к Марине пришли две подруги. Дело близилось к ночи, и девушки стали требовать продолжения банкета. Только Роману это не пришлось по вкусу. Он попросил закончить празднования и разойтись по домам. Марину это привело в ярость.