В Альшеевском районе на дороге Аксеново – Аксаково насмерть сбили мужчину

Накануне ранним утром в Альшеевском районе неизвестный водитель сбил 39-летнего местного жителя и скрылся с места аварии. Как сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, от полученных травм пострадавший скончался, сообщает сайт Newsbash.ru



ДТП зафиксировано на 6 километре дороги Аксеново – Аксаково. В ходе розыскных мероприятий водитель был установлен и задержан. Виновником смертельной аварии оказался 45-летний житель Татарстана, управлявший грузовым фургоном ГАЗ. Предварительно установлено, что водитель двигался в направлении Аксеново, когда сбил пешехода.Ведется расследование по данному факту.