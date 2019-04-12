В Альшеевском районе на дороге Аксеново – Аксаково насмерть сбили мужчину
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Накануне ранним утром в Альшеевском районе неизвестный водитель сбил 39-летнего местного жителя и скрылся с места аварии. Как сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, от полученных травм пострадавший скончался, сообщает сайт Newsbash.ru
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Ведется расследование по данному факту.
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