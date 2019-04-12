В Уфе житель Туймазов ограбил магазин, а затем попытался изнасиловать школьницу
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В четверг, 11 апреля, жители дома на улице Блюхера стали очевидцами нападения на школьницу, сообщает сайт Newsbash.ru.
Когда на место прибыли оперативники, они первым делом изучили этикетку на осколках и выяснили, что напиток был не из дешевых.
— Сотрудники полиции обошли магазины поблизости, всем показывали этикетку. Продавцы одной точки с удивлением признались, что буквально десять минут назад точно такую бутылку у них украл молодой мужчина, — рассказал собеседник портала.Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и вычислили налетчика по горячим следам. Им оказался 19-летний житель города Туймазы. Он не так давно приехал в Уфу, постоянного пристанища не имел и ютился то у одних, то у других родственников.
В МВД по Башкирии прокомментировали произошедшее.
— Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Его задержали и передали сотрудникам Следственного комитета, — рассказали в пресс-службе ведомства.
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