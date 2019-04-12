Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе житель Туймазов ограбил магазин, а затем попытался изнасиловать школьницу

В Уфе житель Туймазов ограбил магазин, а затем попытался изнасиловать школьницу

Добавлено: 12.04.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе житель Туймазов ограбил магазин, а затем попытался изнасиловать школьницу

В четверг, 11 апреля, жители дома на улице Блюхера стали очевидцами нападения на школьницу, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии молодой мужчина пробрался в спальню к четверокласснице

Читайте также:

В Башкирии молодой мужчина пробрался в спальню к четверокласснице
Все произошло среди бела дня: девятиклассница возвращалась домой, когда в подъезде на нее накинулся мужчина и стал хватать за разные части тела и совершать другие развратные действия. Испуганная девушка закричала, на ее счастье, выскочили соседи. Развратника спугнули, убегая, он разбил бутылку водки.

Когда на место прибыли оперативники, они первым делом изучили этикетку на осколках и выяснили, что напиток был не из дешевых.
— Сотрудники полиции обошли магазины поблизости, всем показывали этикетку. Продавцы одной точки с удивлением признались, что буквально десять минут назад точно такую бутылку у них украл молодой мужчина, — рассказал собеседник портала.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и вычислили налетчика по горячим следам. Им оказался 19-летний житель города Туймазы. Он не так давно приехал в Уфу, постоянного пристанища не имел и ютился то у одних, то у других родственников.

В МВД по Башкирии прокомментировали произошедшее.
— Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Его задержали и передали сотрудникам Следственного комитета, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Башкирии молодой мужчина пробрался в спальню к четверокласснице
Происшествия
В Башкирии молодой мужчина пробрался в спальню к четверокласснице
В Уфе мужчина попытался изнасиловать 8-летнюю девочку
Происшествия
В Уфе мужчина попытался изнасиловать 8-летнюю девочку
В Миякинском районе мужчина на глазах у продавца украл бутылку водки
Происшествия
В Миякинском районе мужчина на глазах у продавца украл бутылку водки
В Кумертау преступник с разницей в несколько минут ограбил два магазина
Происшествия
В Кумертау преступник с разницей в несколько минут ограбил два магазина
В Бирском районе местный житель похитил и съел с приятелями 5 килограмм мяса
Происшествия
В Бирском районе местный житель похитил и съел с приятелями 5 килограмм мяса
В Туймазах молодой водитель устроил гонки
Происшествия
В Туймазах молодой водитель устроил гонки
Горе-угонщик из Учалов, пытаясь завладеть чужим авто, оставил в салоне свой сотовый телефон
Происшествия
Горе-угонщик из Учалов, пытаясь завладеть чужим авто, оставил в салоне свой сотовый телефон
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
Происшествия
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: