В школе № 21 города Уфы распылили перцовый баллончик: пострадали 13 школьников

В уфимской школе № 21 один из учеников распылил перцовый баллончик. Инцидент произошел в обеденное время в пятницу, 12 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Еще девятерых детей родители забрали домой. Дети все разновозрастные — им от 8 до 14 лет, — рассказал информатор.

Шалость привела к серьезным последствиям — 13 детей пожаловались на самочувствие, четверых из них отправили на обследование в больницу.Кто и при каких обстоятельствах пронес в школу баллончик, выясняется.