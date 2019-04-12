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В школе № 21 города Уфы распылили перцовый баллончик: пострадали 13 школьников

Добавлено: 12.04.19
Просмотров: 93
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В школе № 21 города Уфы распылили перцовый баллончик: пострадали 13 школьников

В уфимской школе № 21 один из учеников распылил перцовый баллончик. Инцидент произошел в обеденное время в пятницу, 12 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Шалость привела к серьезным последствиям — 13 детей пожаловались на самочувствие, четверых из них отправили на обследование в больницу. 
— Еще девятерых детей родители забрали домой. Дети все разновозрастные — им от 8 до 14 лет, — рассказал информатор.
Кто и при каких обстоятельствах пронес в школу баллончик, выясняется.

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