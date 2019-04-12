В Аургазинском районе сжигание мусора привело к пожару

В республиканском МЧС сообщили о пожаре в деревне Кебячево Аургазинского района. Сообщается, что возгорание началось сегодня в 11:53.



По данным ведомства, огонь открылся из-за сжигания травы вблизи бани, сообщает сайт Newsbash.ru . Как установили спасатели, владелица придомовой территории уничтожала на костре мусор, отвлеклась, в результате чего пламя распространилось на 15 квадратных метров.Пожар полностью потушили в 12:10, в результате пострадал предбанник и крыша, жертв нет. Виновницу оштрафовали на 2000 рублей.