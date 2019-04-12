В Аургазинском районе сжигание мусора привело к пожару
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В республиканском МЧС сообщили о пожаре в деревне Кебячево Аургазинского района. Сообщается, что возгорание началось сегодня в 11:53.
Пожар полностью потушили в 12:10, в результате пострадал предбанник и крыша, жертв нет. Виновницу оштрафовали на 2000 рублей.
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