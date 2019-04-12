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В Аургазинском районе сжигание мусора привело к пожару

Добавлено: 12.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аургазинский район
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В Аургазинском районе сжигание мусора привело к пожару

В республиканском МЧС сообщили о пожаре в деревне Кебячево Аургазинского района. Сообщается, что возгорание началось сегодня в 11:53.

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По данным ведомства, огонь открылся из-за сжигания травы вблизи бани, сообщает сайт Newsbash.ru. Как установили спасатели, владелица придомовой территории уничтожала на костре мусор, отвлеклась, в результате чего пламя распространилось на 15 квадратных метров.

Пожар полностью потушили в 12:10,  в результате пострадал предбанник и крыша, жертв нет.  Виновницу оштрафовали на 2000 рублей.

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