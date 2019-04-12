Школьницу из Нефтекамска едва не затравили до смерти

Динаре 12 лет, она из Нефтекамска — небольшого башкирского города. Неделю назад она едва не умерла: Уточняется, что подросток отделалась переломами и травмой головы.



К сожалению, в этой истории, виноваты все. Вот 13 причин, почему Динара едва не погибла — и почему тысячи детей в России оказываются в ее положении.



Имена героини, её родственников и всех подростков изменены — чтобы никто не пострадал и не продолжилась травля.



12 лет — тяжёлый возраст, первое прощание с детством: например, иудейские девочки в этом возрасте проходят обряд бат-мицвы — духовного совершеннолетия. Удачно этот возраст не переживает никто, все проблемы — родом из детства. В нефтекамскую школу Динара перешла два года назад. Предыдущее место учёбы было не очень хорошим — мама Динары Алёна назвала его асоциальным местом. Со сверстниками Динара общий язык не нашла и надеялась, что на новом месте всё пойдёт по-другому.



Сперва всё так и было — Динаре казалось, что жизнь наладилась, она даже нашла новых друзей. Недолгий период счастья быстро закончился — через год от девочки отвернулись все новые приятели.



Подростки быстро находят инаковость — небольшое отличие становится поводом для травли. Одноклассники Динары — Саша, Рафаэль и Марат — заметили, что девочка ростом повыше, чем они. Что делают пятиклассники, когда завидуют?



Каждый день Динаре вслед летели улюлюканья и глупые шутки: весь спектр оскорблений от "жирафа" до "жерди" — вы и сами их помните. Хотя дома Динара плакала, на людях она сохраняла лицо — и подростков это очень злило. Скоро шутки превратились в пожелания смерти.



Алена, мать Динары:



Дочка сдалась, её доконали мальчишки. Они говорили ей: зачем ты родилась, лучше бы умерла, лучше бы тебя вообще родители не рожали.

Алёна — плохая мать;

её 12-летняя дочь дружит с мальчиком постарше и наверняка занималась с ним любовью

Источник: mash





Мучителям Динары нравилось ощущение превосходства — и безнаказанность.Силы терпеть издевательства у Динары закончились — она рассказала про всё маме. Испуганная женщина пошла посоветоваться с классной руководительницей дочки — учительницей младших классов Светланой Камаловой. Светлана оставила жалобу без внимания: штатного психолога на тот момент в школе не было.Через год Динара перешла в среднюю школу. Травля продолжалась, и Алёна пошла к новой классной дочки, Резеде Лукмановой. Резеда попросила Алёну разобраться с ситуацией самостоятельно и ничем помочь не смогла.Алёну такое отношение не устроило: она написала жалобу на имя директрисы школы Надежды Ирдугановой. Мама Динары в красках расписала и травлю дочери, и общую плохую дисциплину в школе, и равнодушие классной руководительницы.Надежду это не тронуло — жалоба осталась без ответа, ничего в привычной жизни школы не изменилось, в том числе и травля. В декабре Динаре кто-то подложил в портфель презерватив — повторяем, это современные пятиклассники. Издевательства усилились.Когда Динара перешла в пятый класс, в школе наконец появился штат психологов. Но специалисты не помогли девочке: Алёна говорит, что с дочкой работала женщина по имени Снежана — если это только можно назвать полноценной работой психолога.Снежана протестировала психологическое состояние девочки. Никаких проблем она не нашла — и отправила Динару к классной руководительнице, зачем — непонятно. Резеда всё-таки посоветовала маме Динары обратиться к психологу — но только вне школы.Алёну вызвали в местный отдел по делам несовершеннолетних — служба занялась Динарой постфактум — уже после того, как девушка попыталась убить себя. Маму позвали на разговор с инспектором, во время него в кабинет ворвалась начальница отдела Светлана Гилимшина. Она объявила Алёне, что:Динара действительно общалась в Сети с парнем из колледжа — другом родного брата Данилом. Он поддерживал Динару и помогал ей пережить травлю. Алёна написала на начальника жалобу в прокуратуру.Школа обвиняет в проблемах Динары мать: мол, она держала девочку в ежовых рукавицах, не давала спокойно вздохнуть, да и других проблем в семье хватает.Алёна не отрицает, что недосмотрела за дочкой. Она считает, что зря отключила Динаре доступ к Интернету. После начала травли у дочки резко ухудшились оценки; в день, когда Динара прыгнула со злополучной высотки, Алёна запретила ей выходить в Сеть — а значит, общаться с другом брата Данилом.Школа вину не признаёт. Официальная позиция: ни про какую травлю никто не говорил, жалоб от родителей не поступало. Впрочем, никто — ни отдел по делам несовершеннолетних, ни другие родители, ни учителя, ни психолог — не берут на себя часть вины за состояние Динары. Как обычно, виноватыми остаются лишь родители — которые сами не знают, к кому обратиться и где искать сил и помощи.