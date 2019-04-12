Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе мужчина ограбил и изнасиловал 16-летнего студента

В Уфе мужчина ограбил и изнасиловал 16-летнего студента

Добавлено: 12.04.19
Просмотров: 1
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе мужчина ограбил и изнасиловал 16-летнего студента

В Уфе неизвестный мужчина ограбил 16-летнего парня, после чего завел его в подъезд жилого дома и надругался, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Давлекановском районе мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы

Читайте также:

В Давлекановском районе мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы
Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне поздно вечером по улице Лесотехникума. Злоумышленник похитил у студента одного из городских колледжей сотовый и деньги. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Уфе задержали преступника ограбившего магазин и таксиста
Происшествия
В Уфе задержали преступника ограбившего магазин и таксиста
В Салавате школьнику, после драки из-за мяча, удалили селезенку
Происшествия
В Салавате школьнику, после драки из-за мяча, удалили селезенку
В Уфе 22-летний парень изнасиловал 9-летнюю девочку
Происшествия
В Уфе 22-летний парень изнасиловал 9-летнюю девочку
В Давлекановском районе мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы
Происшествия
В Давлекановском районе мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы
В Уфе молодой нигериец изнасиловал и обокрал женщину
Происшествия
В Уфе молодой нигериец изнасиловал и обокрал женщину
В Белебеевском районе школьника в лесу привязали к дереву и требовали вернуть похищенный телефон
Происшествия
В Белебеевском районе школьника в лесу привязали к дереву и требовали вернуть похищенный телефон
В Зилаирском районе неизвестный напал и ограбил прохожих
Происшествия
В Зилаирском районе неизвестный напал и ограбил прохожих
В Ишимбае пенсионер изнасиловал несовершеннолетнюю внучку
Человек и закон
В Ишимбае пенсионер изнасиловал несовершеннолетнюю внучку
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: