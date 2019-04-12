В Уфе мужчина ограбил и изнасиловал 16-летнего студента

В Уфе неизвестный мужчина ограбил 16-летнего парня, после чего завел его в подъезд жилого дома и надругался, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне поздно вечером по улице Лесотехникума. Злоумышленник похитил у студента одного из городских колледжей сотовый и деньги. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.