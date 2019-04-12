В Уфе мужчина ограбил и изнасиловал 16-летнего студента
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В Уфе неизвестный мужчина ограбил 16-летнего парня, после чего завел его в подъезд жилого дома и надругался, сообщает сайт Newsbash.ru.
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