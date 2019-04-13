В Ишимбае в подъезде общежития произошло убийство

В Ишимбае внезапно разыгралась кровавая драма. В полицию и скорую помощь обратилась девушка с заявлением, что ее молодого человека ранили ножом. Пострадавший находился в своей квартире, сообщает сайт Newsbash.ru.



Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Следственно-оперативная группа по горячим следам нашла и задержала в местном кафе подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью 30-летний местный житель.Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, подозреваемый пришел в гости к своей родной сестре, которая живет в общежитии на улице Вахитова. Здесь он с родственницей выпили. Потом мужчина вышел покурить в подъезд, где встретил своего давнего знакомого. В ходе разговора между мужчинами возник конфликт. Приятель подозреваемого достал нож из кармана и хотел нанести удар, но тот выхватил оружие и ударил им своего знакомого в грудь. Злоумышленник скрылся с места преступления. Раненный смог дойти до своей квартиры. Здесь он лег на диван и скончался до приезда медиков.Сейчас подозреваемый в убийстве житель Ишимбая доставлен полицейскими следователям СУ СК РФ по РБ. Сотрудники уголовного розыска продолжают оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела.