В Ишимбае в подъезде общежития произошло убийство
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В Ишимбае внезапно разыгралась кровавая драма. В полицию и скорую помощь обратилась девушка с заявлением, что ее молодого человека ранили ножом. Пострадавший находился в своей квартире, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, подозреваемый пришел в гости к своей родной сестре, которая живет в общежитии на улице Вахитова. Здесь он с родственницей выпили. Потом мужчина вышел покурить в подъезд, где встретил своего давнего знакомого. В ходе разговора между мужчинами возник конфликт. Приятель подозреваемого достал нож из кармана и хотел нанести удар, но тот выхватил оружие и ударил им своего знакомого в грудь. Злоумышленник скрылся с места преступления. Раненный смог дойти до своей квартиры. Здесь он лег на диван и скончался до приезда медиков.
Сейчас подозреваемый в убийстве житель Ишимбая доставлен полицейскими следователям СУ СК РФ по РБ. Сотрудники уголовного розыска продолжают оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела.
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