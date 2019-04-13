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В Кушнаренковском районе юный скутерист попал под машину

Добавлено: 13.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе юный скутерист попал под машину

В минувшую пятницу, 12 апреля, в Кушнаренковском районе республики произошла авария с участием юного водителя скутера, который не имел водительского удостоверения, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Ученика восьмого класса на двухколесном транспорте сбил водитель «ВАЗа», который выезжал задним ходом со стоянки магазина. Мальчик не имел защитной экипировки и получил множественные травмы. Во время разбирательств выяснилось, что скутер не был зарегистрирован в госавтоинспекции, а сам 14-летний подросток не имел водительских прав.
Всего за сутки на территории Башкортостана зафиксировано пять ДТП, в которых травмы разной степени тяжести получили семь человек.

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