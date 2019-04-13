В Кушнаренковском районе юный скутерист попал под машину
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В минувшую пятницу, 12 апреля, в Кушнаренковском районе республики произошла авария с участием юного водителя скутера, который не имел водительского удостоверения, сообщает сайт Newsbash.ru.
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