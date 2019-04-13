В Кушнаренковском районе юный скутерист попал под машину

В минувшую пятницу, 12 апреля, в Кушнаренковском районе республики произошла авария с участием юного водителя скутера, который не имел водительского удостоверения, сообщает сайт Newsbash.ru.



Ученика восьмого класса на двухколесном транспорте сбил водитель «ВАЗа», который выезжал задним ходом со стоянки магазина. Мальчик не имел защитной экипировки и получил множественные травмы. Во время разбирательств выяснилось, что скутер не был зарегистрирован в госавтоинспекции, а сам 14-летний подросток не имел водительских прав.Всего за сутки на территории Башкортостана зафиксировано пять ДТП, в которых травмы разной степени тяжести получили семь человек.