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В Караидельском районе рыбаки перевернулись на лодке: одного из них ищут водолазы

Добавлено: 13.04.19
Просмотров: 44
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Караидельский район
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В Караидельском районе рыбаки перевернулись на лодке: одного из них ищут водолазы

Трагедия произошла близ поселка Бердяш Караидельского района на реке Уфа - перевернулась лодка с двумя рыбаками. Одному мужчине удалось самостоятельно выбраться на берег, а другому повезло меньше, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Очевидцы сообщили о происшествии в службу спасения. К месту прибыли сотрудники полиции и скорой помощи, а также инстпектор ГИМС МЧС России.

Теперь водолазам предстоит приступить к поискам тела.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности во время весенней рыбалки!

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