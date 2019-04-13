В Караидельском районе рыбаки перевернулись на лодке: одного из них ищут водолазы
Комментарии (0)
Загрузка...
Трагедия произошла близ поселка Бердяш Караидельского района на реке Уфа - перевернулась лодка с двумя рыбаками. Одному мужчине удалось самостоятельно выбраться на берег, а другому повезло меньше, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В реке Уршак Уфимского района спасатели достали тело мужчины
Теперь водолазам предстоит приступить к поискам тела.
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности во время весенней рыбалки!
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Краснокамском районе Башкирии рыбаков унесло на льдине
Происшествия
В Уфе на переправе мужчина безуспешно пытался спасти провалившегося под лед приятеля
Происшествия
В одном из водоемов Уфы ищут тело пропавшей женщины
Происшествия
Житель Белорецкого района Башкирии пролетел 9 этажей в вентиляционной шахте
Происшествия
В реке Уршак Уфимского района спасатели достали тело мужчины
Происшествия
В Абзелиловском районе произошла крупная авария
Происшествия
В Уфе ищут родителей 5-летнего мальчика
Происшествия
По улицам Уфы бегал неадекватный мужчина с ножом