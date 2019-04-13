В Караидельском районе рыбаки перевернулись на лодке: одного из них ищут водолазы

Трагедия произошла близ поселка Бердяш Караидельского района на реке Уфа - перевернулась лодка с двумя рыбаками. Одному мужчине удалось самостоятельно выбраться на берег, а другому повезло меньше, сообщает сайт Newsbash.ru.



Очевидцы сообщили о происшествии в службу спасения. К месту прибыли сотрудники полиции и скорой помощи, а также инстпектор ГИМС МЧС России.Теперь водолазам предстоит приступить к поискам тела.Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности во время весенней рыбалки!