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В Уфе произошла массовая авария в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева | видео

Добавлено: 13.04.19
Просмотров: 93
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе произошла массовая авария в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева | видео

В тоннеле на проспекте Салавата Юлаева в Уфе столкнулись 12 машин. Массовая авария произошла сегодня днем, 13 апреля. Видеозаписи с места ЧП публикуют очевидцы в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

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«Ехал в левой полосе, три машины успели среагировать. Затормозили и перестроились. А после нас как раз собрались. Видел в зеркало и слышал грохот», – пишет свидетель аварии.
Причины ДТП и информация о пострадавших выясняется. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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