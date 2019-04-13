В Уфе произошла массовая авария в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева | видео
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В тоннеле на проспекте Салавата Юлаева в Уфе столкнулись 12 машин. Массовая авария произошла сегодня днем, 13 апреля. Видеозаписи с места ЧП публикуют очевидцы в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Ехал в левой полосе, три машины успели среагировать. Затормозили и перестроились. А после нас как раз собрались. Видел в зеркало и слышал грохот», – пишет свидетель аварии.Причины ДТП и информация о пострадавших выясняется. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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