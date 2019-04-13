В Уфе два школьника посещали наркопритон

В двухкомнатной съемной квартире на проспекте Октября в Уфе 26-летний уроженец Самарской области организовал наркопритон. На днях полицейские нанесли в злачное место неожиданный визит. Среди задержанных оказались два уфимских школьника, сообщает сайт Newsbash.ru.



Молодежь периодически собиралась здесь для употребления запрещенных веществ. Бдительные соседи сообщили о своих подозрениях полицейским. Правоохранители нагрянули в самый разгар «веселья». В жилище обнаружили и изъяли 15 свертков с порошкообразным веществом.Задержанных доставили в наркодиспансер для медосвидетельствования. У всех, в том числе и у несовершеннолетних, результаты оказались положительными: молодые люди находились под воздействием синтетических наркотиков. Теперь их привлекут к административной ответственности и поставят на учет к врачу-наркологу.В школах, где обучались подростки, проведут профилактические мероприятия. Самому организатору «закрытой вечеринки» – 26-летнему безработному – грозит уголовная ответственность, рассказали в пресс-службе МВД по РБ.