Смертельное ДТП в Абзелиловском районе: мотоциклист врезался в легковушку
Комментарии (0)
Загрузка...
Минувшим вечером трагическое ДТП случилось на 274 километре трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск в Абзелиловском районе Башкортостана. Мотоциклист не справился с управлением и на высокой скорости врезался во встречную легковушку. Мужчина погиб, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Кушнаренковском районе юный скутерист попал под машину
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Архангельском районе пожилой водитель вылетел в кювет
Происшествия
В Абзелиловском районе водитель съехал в кювет и врезался в дерево: погиб человек
Происшествия
В Бураевском районе в ДТП погиб пожилой водитель
Происшествия
Пожилой житель Нефтекамска не справился с управлением и, съехав в кювет, врезался в дерево
Происшествия
В Стерлитамаке молодой водитель сбил пенсионерку
Происшествия
В Мелеузовском районе в ДТП погиб молодой парень на мотоцикле
Происшествия
В Дюртюлинском районе водитель не справился с управлением и врезался в столб
Происшествия
В Бирском районе в ДТП погибли три человека