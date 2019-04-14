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Смертельное ДТП в Абзелиловском районе: мотоциклист врезался в легковушку

Добавлено: 14.04.19
Просмотров: 45
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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Смертельное ДТП в Абзелиловском районе: мотоциклист врезался в легковушку

Минувшим вечером трагическое ДТП случилось на 274 километре трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск в Абзелиловском районе Башкортостана. Мотоциклист не справился с управлением и на высокой скорости врезался во встречную легковушку. Мужчина погиб, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Мотоциклом «Иж Юпитер-5» управлял 29-летний житель района. Мужчина летел по трассе без шлема и с выключенными фарами, что сделало его для других водителей практически невидимым. По какой-то причине он выехал на встречку, где столкнулся с «Шевроле Авео» под управлением 37-летнего белоречанина. Мотоциклист погиб на месте, получив не совместимые с жизнью травмы. Во время разбирательств выяснилось, что суд лишил молодого человека водительских прав за вождение в нетрезвом виде.
Всего за сутки на дорогах Башкирии произошло девять аварий с одним погибшим и 11 пострадавшими. Сотрудники региональной автоинспекции задержали 61 нетрезвого водителя и пресекли 2300 нарушений.

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