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В Башкирии на трассе Магниторгорск-Сибай автобус попал в аварию

Добавлено: 15.04.19
Просмотров: 126
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии на трассе Магниторгорск-Сибай автобус попал в аварию

Накануне вечером пассажирский автобус, следовавший из Екатеринбурга в Башкирию, попал в ДТП. Авария произошла на автодороге Магниторгорск - Сибай, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам очевидцев случившегося, пассажирами автобуса являлись предприниматели. Они все живы, но получили травмы.
«Всех увезли в больницу, пока ничего не известно», — сообщила в соцсетях одна из них.

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