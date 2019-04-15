В Башкирии на трассе Магниторгорск-Сибай автобус попал в аварию

Накануне вечером пассажирский автобус, следовавший из Екатеринбурга в Башкирию, попал в ДТП. Авария произошла на автодороге Магниторгорск - Сибай, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Всех увезли в больницу, пока ничего не известно», — сообщила в соцсетях одна из них.

По словам очевидцев случившегося, пассажирами автобуса являлись предприниматели. Они все живы, но получили травмы.