В Башкирии на трассе Магниторгорск-Сибай автобус попал в аварию
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Накануне вечером пассажирский автобус, следовавший из Екатеринбурга в Башкирию, попал в ДТП. Авария произошла на автодороге Магниторгорск - Сибай, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Всех увезли в больницу, пока ничего не известно», — сообщила в соцсетях одна из них.
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