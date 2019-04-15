ДТП в Баймакском районе: пьяный водитель опрокинул авто в кювет, пострадал ребенок
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Накануне в ДТП в Баймакском районе травмы получил 9-летний мальчик. По информации региональной Госавтоинспекции, около полудня на автодороге Кульчурово-Н.Идрисово автомобиль «Kia Rio» опрокинулся в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.
Всего 14 апреля на дорогах республики зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых четыре человека получили травмы.
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