В Нефтекамске общественная палата проверит факт травли школьницы
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Члены Общественной палаты Башкирии сегодня намерены выехать в Нефтекамск для проверки происшествия, связанного с возможной травлей в школе пятиклассницы, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Общественная палата республики взяла происшествие на контроль и планирует посетить школу в рамках недели профилактики буллинга в школах.
«Случай произошёл неделю назад. Пока состоялся телефонный разговор с замглавы Нефтекамска по соцвопросам, из которого стало известно, что пятиклассница в больнице. С ней поработал школьный психолог в присутствии бабушки, она абсолютно спокойна и адекватна. Мама на контакт не идёт. Девочка из благополучной полной семьи, мама является председателем родительского комитета класса, — рассказала член Общественной палаты РБ Лида Исаргакова. — По словам школьного психолога, обращений со стороны родителей к ней не поступало, на учёте девочка не состояла. По словам классного руководителя проблем в классе не было. На расстоянии невозможно дать оценку ситуации, поэтому принято решение выехать в понедельник с утра в эту школу, попытаться встретиться с мамой, конечно, и девочкой. И посмотрим, какая работа в школе велась и ведётся по профилактике буллинга. Если все обстоит так, как пишут в соцсетях, то мы имеем дело с буллингом».
В случае если факт травли будет доказан, возбудят уголовное делo.
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