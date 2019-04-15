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В Дюртюлях пропал Ильгиз Сафин, который ушел в школу и не вернулся

Добавлено: 15.04.19
Просмотров: 149
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлях пропал Ильгиз Сафин, который ушел в школу и не вернулся

В Дюртюлях ищут пропавшего при загадочных обстоятельствах 14-летнего Ильгиза Сафина. Подросток пропал 12 апреля, в этот день он ушел в школу. До настоящего времени о ее местонахождении неизвестно, сообщает сайт Newsbash.ru.

Приметы Ильгиза: рост 164 сантиметра, телосложение худощавое, тёмные короткие волосы, карие глаза, брови чёрные. В день пропажи на нем была синяя комбинированная куртка, рукава коричневые, темно-синие спортивные брюки, чёрные кроссовки, кепка цвета хаки.

Просьба всех обладающих любой информацией сообщить по телефонам: (917)-444-61-25, (927)-969-89-19 или 02.

Сегодня стало известно, что ребенок нашелся. Информацию подтвердил и директор  волонтерской организации «Поиск детей - Уфа» Павел Нестеров.

Предварительно уточняется, что ребенка нашли накануне вечером. Мальчик жив и здоров.

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