Жертвами аварии в Пензенской области стали 5 жителей Башкирии
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Сегодня в Пензенской области автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с МАЗ. Как сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, в результате ДТП погибли пять человек - уроженцы Башкирии - водитель и пассажиры легковушки. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
- Они проживали в Сибае, Абзелиловском и Баймакском районах. Погибшие в настоящее время находятся в бюро медэкспертиз. Организовано взаимодействие с экстренными службами Пензенской области. Психологи ГУ МЧС России оказывают психологическую помощь родственникам погибших. Уточняется состав семьи, наличие у них детей. Родственники будут отправлены на опознание тел по приглашению следственных органов. Предлагаем Администрациям муниципальных образований оказать помощь в доставке и захоронении тел погибших, - рассказал Фарит Гумеров.Уточняется, что погибшие направлялись в Москву на заработки. Cтали известны имена погоибших - это 36-летний Илшат из Сибая, 36-летняя Хатира из Абзелиловского района, 66-летний Куриман из Баймака, 55-летний Мидахат из Баймакского района, и 49-летний Вадим, он управлял «Ладой Ларгус».
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