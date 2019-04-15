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Росприроднадзор: экологическая ситуация в Сибае будет урегулирована в течение 1,5 месяцев

Добавлено: 15.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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Росприроднадзор: экологическая ситуация в Сибае будет урегулирована в течение 1,5 месяцев

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила сроки решения проблемы с тлением руды в Сибайском карьере. На пресс-конференции в ТАСС она заявила, что экологическая ситуация будет урегулирована в течение 1,5 месяцев, сообщает сайт Newsbash.ru.

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«Собственник засыпает карьер сверху, чтобы прекратить доступ воздуха. Мы держим ситуацию на еженедельном контроле. Для полной ликвидации этих явлений потребуется еще месяца полтора, с запасом. Предприятие обещает в апреле все сделать до конца, но я беру небольшой запас, если природа не позволит это сделать», - цитирует Светлану Радионову ТАСС.
Руководитель ведомства отметила, что за минувшую неделю вблизи карьера зарегистрировано 8 случаев превышения ПДК диоксида серы от одного до двух раз, при этом добавив, что собственник карьера ежедневно проводит все необходимые мероприятия. В настоящее время на месте работает около 10 единиц техники, подано более 200 кубометров водно-щелочного раствора. По ее словам, благодаря этим работам в отдельных точках карьера удалось снизить температуру с 70 до 15-24 градусов Цельсия.

Напомним, что экологические проблемы в Сибае начались в прошлом году. Жалобы от жителей Сибая на недомогания, вызванные запахом серы и смогом в воздухе, начали поступать 12 декабря. Причиной загазованности стало выделение сероводорода при окислении руды на откосах неэксплуатируемого карьера по добыче медной руды. В городе объявили режим повышенной готовности. Вскоре судебные приставы приостановили деятельность Сибайского завода буровых реагентов. Прокуратура по факту загрязнения атмосферы возбудила уголовное дело.

26 марта Учалинский ГОК отчитался о затоплении карьера и доложил, что основные очаги остались под водой. При этом жителей предупредили, что пар от него будет подниматься на протяжении 24 дней, поскольку вода внутри еще не остыла.
Добавим также, что в ночь на 11 апреля датчики сибайских экоактивистов зафиксировали 20-кратное превышение содержания диоксида серы в атмосфере. 

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